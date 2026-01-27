Mondo culturale a lutto: è morto Nuccio Mula

E’ morto a 70 anni ad Agrigento, Nuccio Mula, poeta, scrittore, docente, critico d’arte, intellettuale a tutto tondo. Per oltre trent’anni aveva curato una rubrica settimanale su L’Amico del Popolo, ed aveva collaborato a metà degli anni Ottanta, con il quotidiano L’Eco di Agrigento. Nuccio Mula era una persona di cultura autentica, di scrittura raffinata, mai urlata. Viveva circondato dai libri, nel suo appartamento di via San Vito, divenuto negli anni una sorta di rifugio intellettuale, dal quale usciva sempre meno, assorbito com’era dalle sue molteplici attività culturali e da una ricerca mai interrotta.

La notizia della sua scomparsa arriva da don Carmelo Petrone, direttore del settimanale diocesano sul quale continuava a scrivere, che afferma: “Non lo vedevo da tempo, ma la sua morte colpisce profondamente: se ne va un pezzo della mia storia personale con Agrigento. Con lui se ne va anche una parte di quella città colta, silenziosa, discreta, che non faceva rumore ma lasciava segni profondi”.