Agrigento

Mondo culturale a lutto: è morto Nuccio Mula

La notizia della sua scomparsa arriva da don Carmelo, direttore del settimanale diocesano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ morto a 70 anni ad Agrigento, Nuccio Mula, poeta, scrittore, docente, critico d’arte, intellettuale a tutto tondo. Per oltre trent’anni aveva curato una rubrica settimanale su L’Amico del Popolo, ed aveva collaborato a metà degli anni Ottanta, con il quotidiano L’Eco di Agrigento. Nuccio Mula era una persona di cultura autentica, di scrittura raffinata, mai urlata. Viveva circondato dai libri, nel suo appartamento di via San Vito, divenuto negli anni una sorta di rifugio intellettuale, dal quale usciva sempre meno, assorbito com’era dalle sue molteplici attività culturali e da una ricerca mai interrotta.

La notizia della sua scomparsa arriva da don Carmelo Petrone, direttore del settimanale diocesano sul quale continuava a scrivere, che afferma: “Non lo vedevo da tempo, ma la sua morte colpisce profondamente: se ne va un pezzo della mia storia personale con Agrigento. Con lui se ne va anche una parte di quella città colta, silenziosa, discreta, che non faceva rumore ma lasciava segni profondi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Urbanistica, altro che “consumo zero”: Villaggio Mosè è la terra promessa per i costruttori
ultime brevi

Sicilia, valori e luoghi del design: edizione Speciale a conclusione di Agrigento 2025
Sicilia by Italpress

Frana di Niscemi, sopralluogo di Schifani / Video
Agrigento

Gratta e Vinci: ad Agrigento vinti 50mila euro con “Premi Stellari”
Favara

Beccati dalla telecamera E Killer ad abbandonare rifiuti: elevate sanzioni a Favara
Agrigento

Mondo culturale a lutto: è morto Nuccio Mula
banner italpress istituzionale banner italpress tv