Sequestro di persona e tentata estorsione, assolti due canicattinesi 

I reati sono stati riqualificati ed è scattato dunque il non luogo a procedere. Il tribunale di Agrigento ha prosciolto due canicattinesi – Giuseppe Sorce e Nicolò Lentini – dalle accuse di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna di entrambi a quattro anni di reclusione. I due imputati, difesi dagli avvocati Angelo Asaro e Calogero Lo Giudice, erano accusati di aver sequestrato un 30enne del posto, caricandolo in auto e – dopo averlo condotto lungo la strada statale 410 in direzione Naro – preso a schiaffi e lasciato seminudo.