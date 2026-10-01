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Sequestro di persona e tentata estorsione, assolti due canicattinesi 

Erano accusati di aver sequestrato un 30enne del posto, caricandolo in auto e - dopo averlo condotto lungo la strada statale 410 in direzione Naro - preso a schiaffi e lasciato seminudo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I reati sono stati riqualificati ed è scattato dunque il non luogo a procedere. Il tribunale di Agrigento ha prosciolto due canicattinesi – Giuseppe Sorce e Nicolò Lentini – dalle accuse di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna di entrambi a quattro anni di reclusione. I due imputati, difesi dagli avvocati Angelo Asaro e Calogero Lo Giudice, erano accusati di aver sequestrato un 30enne del posto, caricandolo in auto e – dopo averlo condotto lungo la strada statale 410 in direzione Naro – preso a schiaffi e lasciato seminudo. 

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