A Menfi inaugurati nuovi semafori: taglia il nastro una giovane rimasta coinvolta in un incidente stradale

Sono stati inaugurati questa mattina a Menfi due nuovi impianti semaforici agli incroci tra via Boccaccio e via Inico, e tra via Boccaccio e via Petrarca, per mettere in sicurezza gli snodi più trafficati.Grazie al finanziamento di 98 mila euro, ottenuto tramite il decreto DDG n. 2403 del 31 luglio 2025, frutto dell’emendamento sostenuto dalla deputata regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo.

A tagliare il nastro è stata Sofia Sanzone, una giovane menfitana che nel 2024 rimase coinvolta in un incidente stradale proprio in quella strada insieme ad una sua coetanea. “Spero che questi semafori – ha detto Sofia Sanzone ai microfoni di Risoluto– aiutino la comunità a ricordare ciò che è successo, ma anche ad avere maggiore consapevolezza. Io a 16 anni ho dovuto combattere contro cose più grandi di me.”

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Vito Clemente, la deputata La Rocca Ruvola, la cittadinanza. “Continuare a migliorare la città, un tassello alla volta, è il nostro obiettivo comune”, ha detto il sindaco Clemente. Oggi abbiamo inaugurato i nuovi semafori.Un risultato importante per la sicurezza di tutti, ma per me questa volta c’era qualcosa in più. Un’emozione straordinaria. Sul letto di ospedale, avevo fatto una promessa a Sofia: avremmo fatto tutto il possibile perché quel luogo fosse più sicuro.Oggi Sofia era lì con me. E non sono stato io a tagliare il nastro. È stata lei. Ci sono promesse che, conclude il primo cittadino, quando riesci a mantenerle, hanno un valore speciale”.