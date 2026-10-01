San Leone, refluo sospetto finisce in mare: scatta il divieto di balneazione

Liquido scuro e maleodorante fuoriuscito da due collettori e finito direttamente in mare. È quanto hanno riscontrato i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento durante un sopralluogo effettuato a San Leone, in corrispondenza di Piazzale Giglia, dopo la segnalazione di Mareamico.

L’ispezione ha interessato la battigia e l’area in prossimità dello sbocco a mare di due collettori apparentemente destinati al convogliamento delle acque meteoriche. Proprio in corrispondenza delle tubazioni è stata accertata la fuoriuscita di un liquido di colore scuro, caratterizzato da un forte cattivo odore, che defluiva verso lo specchio d’acqua antistante. Per verificare le condizioni delle acque di balneazione, i tecnici hanno effettuato tre prelievi di campioni nell’area interessata dallo sversamento. I campioni sono stati inviati al Laboratorio di Sanità Pubblica competente, dove saranno sottoposti agli accertamenti analitici previsti.

In attesa dei risultati, con propria ordinanza, il sindaco di Agrigento Michele Sodano, ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante Piazzale Giglia, nella località di San Leone, direttamente interessato dal probabile sversamento rilevato il 29 settembre 2026.L’area interdetta comprende un tratto di 100 metri a destra e 100 metri a sinistra rispetto allo sbocco della tubazione delle acque meteoriche. Il divieto resterà in vigore fino a quando non saranno verificate le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento. A determinare la riapertura alla balneazione saranno gli esiti degli accertamenti sanitari e delle analisi effettuate dagli organi competenti.