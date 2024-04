Si ustiona col barbecue, bimba di 3 anni gravissima in ospedale

Tragedia a Palermo, una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ustionata mentre il padre accendeva il barbecue per il pranzo in famiglia. La piccola si trova ricoverata in gravissime condizioni presso il centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata investita da un ritorno di fiamma provocato dall’accensione della brace. Il padre stava utilizzando una bottiglietta di alcool per agevolare l’innesco cuando improvvisamente si sarebbero sviluppate le fiamme.

La bambina ha riportato ustioni di secondo grado su molte parti del corpo ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Vista la gravità delle lesioni, è stata poi trasferita nel centro specializzato per grandi ustionati dell’ospedale Civico. Le sue condizioni sono definite gravissime e la prognosi è riservata.