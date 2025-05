Triplice omicidio Monreale, resta in carcere Samuel D’Acquisto

Resta in carcere Samuel D’Acquisto, il 18enne palermitano accusato di avere partecipato alla sparatoria costata la vita a tre giovani di Monreale. Lo ha deciso la gip del tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, che ha convalidato il fermo disposto dalla Procura che indaga sui fatti accaduti nella notte tra il 26 e il 27 aprile. D’Acquisto è accusato di concorso in strage. Per quanto accaduto a Monreale è indagato anche il 19enne Salvatore Calvaruso, 19enne, anche lui in carcere. I carabinieri, intanto, stanno andando avanti con le indagini per individuare gli altri coinvolti nella sparatoria.