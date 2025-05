Denunce su casi di malasanità al Civico di Palermo, la vicenda sul tavolo dell’assessore Faraoni

Le denunce di un medico su presunti casi di malasanità in un reparto dell’ospedale Civico di Palermo finiscono sul tavolo dell’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni. Il medico, Francesco Caronia, chirurgo, ascoltato per la prima volta dal deputato regionale Ismaele La Vardera, ha rivelato il tutto a ‘Le Iene’ parlando di ciò che, a suo dire, sarebbe accaduto all’interno del reparto di Chirurgia toracica del Civico.

Ai microfoni della trasmissione Mediaset, il medico ha raccontato di aver registrato diversi episodi e avere già presentato presentato otto querele con nomi, cognomi e numero di cartelle cliniche. Oggi Caronia e La Vardera, come spiega il deputato in un post Facebook, sono stati ricevuti dall’assessora alla Salute della Regione Siciliana: “Abbiamo riportato i fatti gravissimi denunciati dal dottor Caronia, il medico coraggio che ha deciso di raccontare cosa accade nel reparto del Civico di Palermo – scrive La Vardera -. Ho chiesto a gran voce di inviare gli ispettori in quel reparto, cosa che ho chiesto anche al ministro dalla Salute”.

Sulla vicenda interviene anche il Movimento cinque stelle, con una nota del capogruppo all’Ars Antonio De Luca: “Quanto denunciato dal dottore Francesco Caronia, e portato a conoscenza dell’opinione pubblica grazie all’operato del collega La Vardera, è di enorme gravità e meritevole di essere immediatamente attenzionato dall’assessore alla Sanità, cui chiediamo celeri ed approfondite indagini”, le parole di De Luca. “Intanto – continua De Luca – chiederò al presidente della commissione Salute Laccoto di audire in separata sede il dottor Caronia e il primario di Chirurgia toracica Damiano Librizzi”.

Ospedale Civico di Palermo, La Rocca Ruvolo: “Sconcertante quanto sarebbe avvenuto in Chirurgia toracica, necessaria ispezione”

“E’ sconcertante quanto sarebbe avvenuto al Civico di Palermo se dovessero corrispondere al vero le denunce del medico chirurgo Francesco Caronia, al quale va la mia solidarietà, che riguardano, il reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale più grande dell’isola. Al di là di quelli che potrebbero essere i profili penali della vicenda, ritengo urgente e necessario che l’assessorato della Salute e il ministero della Salute dispongano un’ispezione al fine di fare pienamente luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a proposito del caso dell’ospedale Civico di Palermo di cui si sono occupati Le Iene su Italia 1 e Lo stato delle cose su Rai 3 dando voce alle denunce del medico Francesco Caronia, in servizio nello stesso ospedale.

“Purtroppo la sanità siciliana, che comunque ha delle punte di eccellenza, continua ad essere alla ribalta delle cronache nazionali per vicende negative. Proprio ieri – aggiunge – la notizia del nuovo aggiornamento delle tabelle dei Livelli essenziali di assistenza pubblicate sul sito del ministero della Salute e che piazzano la Sicilia al penultimo posto. In un contesto dunque già grave si apre quest’altro squarcio preoccupante e la politica non può girarsi dall’altra parte.

Di fronte a denunce come queste i politici e i dirigenti della sanità regionale, sempre presenti quando c’è da inaugurare qualche reparto o strumentazione sanitaria varia, non possono fare finta di niente, anzi hanno il dovere di chiedere scusa e di mettere subito in campo tutte le iniziative necessarie per evitare che accadano fatti del genere. Si deve avere una diagnosi certa prima di portare i pazienti in sala operatoria, non vorrei – conclude la parlamentare – che quanto si ipotizza al Civico di Palermo sia soltanto la punta di un iceberg, verifiche dell’assessorato per la Salute in tutti gli ospedali siciliani sarebbero certamente utili anche come deterrente”.