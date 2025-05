Ad Agrigento Pietro Grasso incontra gli studenti dell’Ic Esseneto e dell’Empedocle

Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” si prepara ad accogliere una figura autorevole del panorama politico e giuridico italiano, Pietro Grasso. L’appuntamento è fissato per il 22 maggio 2025 alle ore 10:30 presso il Teatro Pirandello di Agrigento, che si ringrazia per aver concesso il patrocinio gratuito. L’evento, parte del ciclo di “Incontri con l’autore”, concepito con la preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Esseneto” di Agrigento, rappresenterà dunque un momento di unione tra gli studenti, nonché un’occasione di crescita culturale e umana. Pietro Grasso discuterà con gli studenti di legalità a partire dai suoi libri che trattano il fenomeno dello stragismo italiano. A moderare l’incontro saranno le professoresse Carmen Milano e Daniela Spalanca. L’evento, preparato con la fattiva collaborazione della DEMEA EVENTI CULTURALI, rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino Pietro Grasso.