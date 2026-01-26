Spaccio di droga nel centro di Agrigento, arrestati due pusher 

Hanno trasformato un’abitazione disabitata del centro storico di Agrigento in una piazza di spaccio di droga. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato un ventunenne e un diciottenne – entrambi tunisini – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il blitz è scattato sabato pomeriggio. Gli agenti, che da tempo tenevano sotto controllo i due indagati, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Nell’abitazione hanno rinvenuto circa dieci grammi di cocaina e trentacinque grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento della droga.

Il pm Matteo Maria Orlando, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, ha disposto la detenzione domiciliare per entrambi. I due indagati sono difesi dagli avvocati Valentina Riccobene e Giuseppina Ganci.