Agrigento

L’Akragas vince facile ma il Priolo prosegue la sua corsa

I biancazzurri battono per quattro a zero gli ospiti grazie ad una rete di Lopez in apertura. la doppietta di marrone e la firma finale di Llama

Pubblicato 52 minuti fa
Da Angelo Gelo

Tutto facile per l’Akragas contro la Sommatinese. I biancazzurri battono per quattro a zero gli ospiti grazie ad una rete di Lopez in apertura. la doppietta di marrone e la firma finale di Llama.
In ottica campionato, però, non cambia nulla. La capolista Priolo, infatti, vince anche a Scordia sebbene di misura e mantiene invariata la distanza dal secondo posto in classifica occupato proprio dall’Akragas.
Rimangono quindi sempre più esigue le speranze del club del presidente La Porta di vincere il campionato. Non rimane che puntare alla Coppa Italia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Caso ECUA: Nené Mangiacavallo contro tutti: “Non è politica, è bullismo geriatrico”
Agrigento

Concesso il nulla osta per la causa di beatificazione di don Gerlando Re
Porto Empedocle

Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: due giovani feriti
Lampedusa

Ciclone Harry, al via gli interventi urgenti a Linosa
di Gioacchino Schicchi

Elezioni comunali ad Agrigento, il PD smentisce accordi su Firetto: “Nessuna trattativa in corso”
dalla Regione

Schifani: “Meno liste d’attesa con il nuovo decreto sull’attività intramuraria dei medici siciliani”
banner italpress istituzionale banner italpress tv