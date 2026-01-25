Agrigento
L’Akragas vince facile ma il Priolo prosegue la sua corsa
I biancazzurri battono per quattro a zero gli ospiti grazie ad una rete di Lopez in apertura. la doppietta di marrone e la firma finale di Llama
Tutto facile per l’Akragas contro la Sommatinese. I biancazzurri battono per quattro a zero gli ospiti grazie ad una rete di Lopez in apertura. la doppietta di marrone e la firma finale di Llama.
In ottica campionato, però, non cambia nulla. La capolista Priolo, infatti, vince anche a Scordia sebbene di misura e mantiene invariata la distanza dal secondo posto in classifica occupato proprio dall’Akragas.
Rimangono quindi sempre più esigue le speranze del club del presidente La Porta di vincere il campionato. Non rimane che puntare alla Coppa Italia.
Angelo Gelo
