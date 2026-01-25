Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: due giovani feriti

Due giovani di Porto Empedocle sono rimasti feriti a seguito di un incidente che si è verificato nella notte nella zona lidi.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente alla guida di una Fiat Punto vecchio modello ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa contro un muro. I due, di cui uno minorenne, sono rimasti feriti, uno in maniera grave e sono stati trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118, dove i medici hanno diagnosticato loro traumi sparsi sul corpo.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Frontiera che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.