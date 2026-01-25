Porto Empedocle

Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: due giovani feriti

Uno dei feriti, un minorenne, è ricoverato in gravi condizioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due giovani di Porto Empedocle sono rimasti feriti a seguito di un incidente che si è verificato nella notte nella zona lidi.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente alla guida di una Fiat Punto vecchio modello ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa contro un muro. I due, di cui uno minorenne, sono rimasti feriti, uno in maniera grave e sono stati trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118, dove i medici hanno diagnosticato loro traumi sparsi sul corpo.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Frontiera che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Caso ECUA: Nené Mangiacavallo contro tutti: “Non è politica, è bullismo geriatrico”
Agrigento

Concesso il nulla osta per la causa di beatificazione di don Gerlando Re
Porto Empedocle

Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: due giovani feriti
Lampedusa

Ciclone Harry, al via gli interventi urgenti a Linosa
di Gioacchino Schicchi

Elezioni comunali ad Agrigento, il PD smentisce accordi su Firetto: “Nessuna trattativa in corso”
dalla Regione

Schifani: “Meno liste d’attesa con il nuovo decreto sull’attività intramuraria dei medici siciliani”
banner italpress istituzionale banner italpress tv