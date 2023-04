Spaccio di eroina tra Favara e Canicattì, 9 imputati scelgono l’abbreviato 

Entra nel vivo l’udienza preliminare scaturita da un’inchiesta su un vasto traffico di eroina tra Favara e Canicattì. La procura di Agrigento, guidata dal facente funzioni Salvatore Vella, ha chiesto il rinvio a giudizio di venti persone. Tra loro in nove hanno chiesto l’ammissione al rito abbreviato che, in caso di condanna, permette uno “sconto” di un terzo della pena; un altro imputato ha invece chiesto di patteggiare mentre altri dieci optano per il rito ordinario. A decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, il prossimo 21 giugno, è il gup Micaela Raimondo

Sono circa 80 le cessioni di ovuli di eroina portate alla luce dalle indagini. La maggior parte degli episodi contestati sono avvenuti tra novembre e dicembre 2017.

Nove gli imputati che chiedono il rito abbreviato: si tratta di Emanuele Di Dio, 46 anni di Gela; Lorenzo Di Dio, 32 anni di Agrigento; Domenico Noto, 59 anni di Favara; Salvatore Stagno, 51 anni di Favara; Mohamed Musa, 43 anni originario del Ghana; Daniela Di Franco, 39 anni di Canicattì; Francesco Castronovo, 52 anni di Favara; Sonia Garraffo, 33 anni di Canicattì; Nicoleta Mihaela Dana Chita, 29 anni. Quest’ultima, badante di professione, è stata condannata a 23 anni di reclusione per aver ucciso un anziano pensionato a Palma di Montechiaro.

Il solo Danilo Gianluca Trabucchi, 51 anni di Giarre, ha chiesto di patteggiare.

La lista degli imputati: Giuseppina Amato, 37 anni di Canicattì; Angelo Bordieri, 57 anni di Siracusa; Francesco Castronovo, 51 anni di Favara; Nicoleta Mihaela Dana Chita, 28 anni; Emanuele Di Dio, 45 anni di Gela; Lorenzo Di Dio, 31 anni di Agrigento; Daniela Di Franco, 38 anni di Canicattì; Jisquo Francis, 40 anni originario del Ghana; Mensa Francis, 32 anni originario del Ghana; Sonia Garraffo, 32 anni di Canicattì; Carmela Lazarevic, 41 anni di Canicattì; Gianluca Li Calzi, 42 anni di Canicattì; Roberto Li Calzi, 46 anni di Canicattì; Salvatore Magrì, 41 anni di Canicattì; Mohamed Musa, 42 anni originario del Ghana; Domenico Noto, 58 anni di Favara; Giuseppina Noto, 40 anni di Favara; Antonio Parla, 41 anni di Canicattì; Maria Grazia Rita Spallino, 40 anni di Canicattì; Salvatore Stagno, 50 anni di Favara; Danilo Gianluca Trabucchi, 50 anni di Giarre.

Nel collegio difensivo gli avvocati: Calogero Lo Giudice, Federica Cassia, Junio Celesti, Angelo Asaro, Salvatore Cusumano, Rossana Avanzato, Calogero Meli, Salvatore Bruccoleri, Carmelo Adamo, Francesco Sant’Angelo, Antonella Carlino.