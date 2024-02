“Stalking all’ex moglie”, prosciolto 42enne di Palma di Montechiaro 

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un quarantaduenne di Palma di Montechiaro accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Per il giudice, che ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura, “gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

La vicenda risale al dicembre 2020 e scaturisce dalle denunce della donna. L’uomo, difeso dall’avvocato Teresa Alba Raguccia, era accusato di stalking e, in particolare, di aver perseguitato, minacciato e insultato ripetutamente l’ex coniuge.