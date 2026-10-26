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Strage tra Naro e Canicattì, 4 morti in un incidente stradale

Una vera e propria strage. Le vittime sono tutte originarie dell’Agrigentino

Pubblicato 18 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Una vera e propria strage quella che si è consumata poco dopo le sette di questa mattina lungo la strada statale 123, in territorio di Naro. Quattro persone sono morte in un drammatico incidente. Le vittime, tutte originarie dell’Agrigentino, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano per cominciare una giornata di lavoro in campagna.

Secondo una primissima ricostruzione, forse durante un sorpasso, sono stati travolti da un Tir che viaggiava nella direzione opposta. Per i quattro occupanti dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco

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