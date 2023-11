Suv tampona utilitaria: morta donna sbalzata fuori auto

Incidente mortale, stanotte, sull’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Campobello di Mazara. Un suv Range Rover Evoque, condotto da un uomo residente a Campobello di Mazara, ha tamponato una Fiat Punto alla cui guida c’era una donna di Castelvetrano, Giovanna Mandalà. Dopo il violento impatto la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto ed è morta sul colpo. L’amica che viaggiava con lei, E.B., è stata trasportata in ospedale ma non ha riportato nessuna ferita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 da Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, una pattuglia dei carabinieri e una della polizia stradale. Il tratto di strada per alcune ore è stato chiuso al traffico.