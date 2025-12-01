Apertura

Tenta di adescare bambino in una sala giochi a Montallegro, indagato 64enne 

I fatti al centro dell’inchiesta risalgono a due mesi fa e scaturiscono dalla denuncia presentata dai genitori del piccolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe tentato di adescare un bambino di nove anni in una sala giochi prima regalandogli due euro per seguirlo da solo in un vicolo e poi tentando di baciarlo in bocca. Un 64enne di Montallegro è indagato per tentati assi sessuali con un minorenne. I fatti al centro dell’inchiesta risalgono a due mesi fa e scaturiscono dalla denuncia presentata dai genitori del piccolo. Il ragazzino, infatti, dopo l’episodio avrebbe raccontato tutto a mamma e papà.

Questi ultimi si sono così recati dai carabinieri. La vicenda si sarebbe svolta in una sala giochi del paese. L’uomo, secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, avrebbe prima rimproverato il bambino che si trovava in compagnia di alcuni amici. Poco dopo gli avrebbe regalato due euro invitandolo in un vicolo e, ancora, avrebbe tentato di baciarlo in bocca. Il minore sarebbe riuscito, dunque, a fuggire.

Il pm Gaspare Bentivegna, che coordina le indagini, ha chiesto e ottenuto lo svolgimento dell’incidente probatorio disposto dal gip Micaela Raimondo. L’audizione del bambino si è svolta in forma protetta. L’indagato ha nominato l’avvocato Teo Calderone mentre i genitori sono rappresentati dagli avvocati Teresa Balsamo e Fabio Inglima Modica.

