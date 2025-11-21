Tenta di entrare in casa dell’ex compagna per aggredirla, arrestato 46enne 

Nel giro di due giorni avrebbe tentato di fare irruzione nella casa dell’ex compagna per aggredirla. I carabinieri di Campobello di Licata hanno arrestato un 46enne originario della Romania per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dalla donna che ha raccontato ai militari dell’Arma quanto avvenuto negli scorsi 16 e 17 novembre.

In entrambi i casi l’indagato avrebbe tentato di sfondare la porta dell’abitazione per aggredire l’ex compagna. I carabinieri, al termine dell’attività investigativa, hanno arrestato in flagranza differita il quarantaseienne. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida.