Palermo

“Portiamo in piazza la sfiducia a Schifani”, sit-in del M5S e delle forze alternative al centrodestra

L'appuntamento è per domenica 23 novembre alle 11:30 alla Cala, a Palermo, davanti al murale di Falcone e Borsellino.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 “Stop al cuffarismo e a Schifani, portiamo in piazza la mozione di sfiducia al presidente della Regione che stiamo facendo in Parlamento e cambiamo una volta e per tutte la Sicilia. I siciliani dicano basta a questa politica che pensa solo ai propri interessi mentre la Sicilia muore travolta dagli scandali e dall’inefficienza del governo”.
A lanciare l’appello ai siciliani a scendere in piazza assieme alle forze alternative al centrodestra, anche quelle non rappresentate all’Ars, è il coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola.
“La Sicilia – dice Di Paola – merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie trame di potere e di un sistema marcio fatto di corruzione, clientelismo e impunità. Alla Sicilia dei Cuffaro e del cuffarismo noi preferiamo la Sicilia di Falcone e Borsellino. Facciamoci sentire. Facciamolo insieme. Perché la Sicilia cambia solo se ci mettiamo la faccia”.
L’appuntamento è per domenica 23 novembre alle 11:30 alla Cala, a Palermo, davanti al murale di Falcone e Borsellino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Anac, illegittime le gara d’appalto per affidamento elisoccorso in Sicilia
Catania

In macchina con pistola (a salve) e coltelli, denunciato
Catania

Tentano di aprire la cassa di un parcometro, 3 arresti
Agrigento

Violenza contro le donne, prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna “…questo NON è AMORE”
Enna

Scontro tra tre auto e un furgoncino: due feriti, uno in codice rosso
Palermo

“Portiamo in piazza la sfiducia a Schifani”, sit-in del M5S e delle forze alternative al centrodestra
banner italpress istituzionale banner italpress tv