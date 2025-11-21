Enna

Scontro tra tre auto e un furgoncino: due feriti, uno in codice rosso

Una persona in grave condizioni è stata trasferita all’ospedale di Enna

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Brutto incidente lungo l’autostrada A19 in direzione di Palermo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.
Nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture e un furgoncino. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, di cui una in codice rosso, trasportate dal personale del 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche i tecnici dell’Anas che si sono occupati della viabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Anac, illegittime le gara d’appalto per affidamento elisoccorso in Sicilia
Catania

In macchina con pistola (a salve) e coltelli, denunciato
Catania

Tentano di aprire la cassa di un parcometro, 3 arresti
Agrigento

Violenza contro le donne, prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna “…questo NON è AMORE”
Enna

Scontro tra tre auto e un furgoncino: due feriti, uno in codice rosso
Palermo

“Portiamo in piazza la sfiducia a Schifani”, sit-in del M5S e delle forze alternative al centrodestra
banner italpress istituzionale banner italpress tv