Morto dopo una caduta dal monopattino, Caltanissetta in lacrime per Michele Trentuno

E’ deceduto all’ospedale Sant’Elia dove era ricoverato in gravissime condizioni dall’11 settembre, giorno in cui era caduto dal monopattino, Michele Domenico Trentuno, 17 anni di Caltanissetta. I familiari e gli amici del ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni ad ottobre, hanno pregato e sperato fino all’ultimo che Michele potesse farcela ma purtroppo il grave trauma cranico riportato nella caduta non gli ha lasciato scampo. Prima i neurochirurghi e poi i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerlo in vita ma purtroppo le sue condizioni erano drammatiche.

Intanto dopo la notizia della sua morte in tantissimi stanno scrivendo messaggi di cordoglio sui social. Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, a nome di tutta l’amministrazione comunale, rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia di Michele Trentuno e si stringe attorno a tutti coloro i quali lo conoscevano e lo amavano.

“La prematura perdita di un nostro concittadino, in una situazione così tragica e a soli 17 anni, lascia amarezza e sconforto – ha dichiarato il Sindaco -. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore di chi lo amava. In questo momento così triste soltanto fermarci a riflettere su quanto è accaduto a questo nostro concittadino e ricordare quanto di buono e virtuoso offriva alla sua comunità mostrandosi sempre disponibile e impegnandosi in attività sociali”.