Agrigento

Tentano furto in un supermercato in via Imera ma le casse erano vuote, denunciati due ragazzi 

Una volta dentro si sono diretti verso i registratori di cassa nella convinzione che potessero esserci tanti soldi. Si sbagliavano

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Si intrufolano in un supermercato, convinti di mettere a segno un grande colpo, ma le casse erano state svuotate dai dipendenti che avevano prelevato e messo in sicurezza il denaro. A finire nei guai sono stati due agrigentini – 28 e 26 anni – bloccati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. I due indagati erano riusciti a fare irruzione in un supermercato in via Imera, nel centro di Agrigento

Una volta dentro si sono diretti verso i registratori di cassa nella convinzione che potessero esserci tanti soldi. Si sbagliavano. I dipendenti dell’esercizio commerciale, infatti, avevano effettuato regolarmente i prelievi mettendo in sicurezza il denaro. I sistemi di sicurezza del supermercato si sono così attivati facendo scattare l’allarme. Sono stati poi alcuni residenti della zona, svegliati dal gran rumore, a indicare la via di fuga dei malviventi ai carabinieri. I militari dell’Arma, poco dopo, sono riusciti ad acciuffarli e denunciarli. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Anziano precipita dal primo piano di una casa di riposo ad Agrigento, è grave 
Agrigento

Tentano furto in un supermercato in via Imera ma le casse erano vuote, denunciati due ragazzi 
Agrigento

Sorpreso tra le auto prima di mettere a segno un furto, denunciato 40enne
Apertura

Uccise due banditi che lo stavano rapinando, Mattarella concede grazia a gioielliere siciliano
Apertura

Tentata estorsione al Verdura Restort, condanna definitiva per imprenditore 
banner italpress istituzionale banner italpress tv