Tentano furto in un supermercato in via Imera ma le casse erano vuote, denunciati due ragazzi 

Si intrufolano in un supermercato, convinti di mettere a segno un grande colpo, ma le casse erano state svuotate dai dipendenti che avevano prelevato e messo in sicurezza il denaro. A finire nei guai sono stati due agrigentini – 28 e 26 anni – bloccati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. I due indagati erano riusciti a fare irruzione in un supermercato in via Imera, nel centro di Agrigento.

Una volta dentro si sono diretti verso i registratori di cassa nella convinzione che potessero esserci tanti soldi. Si sbagliavano. I dipendenti dell’esercizio commerciale, infatti, avevano effettuato regolarmente i prelievi mettendo in sicurezza il denaro. I sistemi di sicurezza del supermercato si sono così attivati facendo scattare l’allarme. Sono stati poi alcuni residenti della zona, svegliati dal gran rumore, a indicare la via di fuga dei malviventi ai carabinieri. I militari dell’Arma, poco dopo, sono riusciti ad acciuffarli e denunciarli.