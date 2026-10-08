Anziano precipita dal primo piano di una casa di riposo ad Agrigento, è grave 

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: dall’incidente al gesto volontario. La vicenda è legata a quanto accaduto la scorsa notte in una casa di riposo di Agrigento. Un pensionato ottantenne è precipitato dal primo piano della struttura finendo rovinosamente sul selciato. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio.

A lanciare l’allarme è stato il personale in servizio nella casa di riposo che, non vedendolo in stanza, hanno notato immediatamente la finestra aperta. L’anziano è stato così trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sentendo per prima cosa i dipendenti della struttura. Gli investigatori mantengono il più fitto riserbo sull’attività in corso.