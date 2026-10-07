Giustizia, il magistrato Stefano Dambruoso nuovo procuratore aggiunto di Bologna

Via libera del plenum del Csm, a maggioranza, alla nomina di Stefano Dambruoso nuovo procuratore aggiunto a Bologna. Quindici i voti favorevoli alla sua nomina, 11 i contrari e 3 gli astenuti. Dambruoso, in magistratura dal 1991, e’ stato pm a Milano e ad Agrigento, prima di essere collocato fuori ruolo nel 2004 con l’incarico di esperto del ministero della Giustizia nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Vienna. Tra il 2006 e il 2007 e’ stato esperto giuridico sul terrorismo internazionale presso la Rappresentanza Permanente Italiana Ue di Bruxelles, mentre, nel 2008, ha assunto l’incarico di capo Ufficio coordinamento Attivita’ internazionali del ministero della Giustizia. Tra il 2013 e il 2018 e’ stato collocato in aspettativa per mandato parlamentare alla Camera dei deputati. Rientrato in magistratura, dal 2018 ha svolto funzioni di pm a Bologna. Il plenum questa mattina ha anche approvato la nomina del nuovo procuratore aggiunto di Venezia Ciro Vittorio Caramore, attualmente pm a Busto Arsizio, con 15 voti a favore, uno solo in piu’ di quelli espressi per l’altro candidato, il pm di Venezia Roberto Terzo.