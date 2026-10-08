Sorpreso tra le auto prima di mettere a segno un furto, denunciato 40enne

Si aggirava con fare sospetto, probabilmente prima di mettere a segno un furto, tra le auto parcheggiate. È successo in piazza Aldo Moro, nel centro di Agrigento, dove un quarantenne già noto alle forze dell’ordine è stato identificato e denunciato dagli agenti delle Volanti.

L’uomo deve rispondere di porto di armi e oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli. Perquisito, infatti, aveva un coltello di circa 20 centimetri e arnesi per lo scasso. Il 40enne, coinvolto in una recente operazione antidroga dei carabinieri, era peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria.