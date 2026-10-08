Agrigento

Sorpreso tra le auto prima di mettere a segno un furto, denunciato 40enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con un coltello e degli arnesi atti allo scasso in piazza Aldo Moro, nel centro di Agrigento

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Si aggirava con fare sospetto, probabilmente prima di mettere a segno un furto, tra le auto parcheggiate. È successo in piazza Aldo Moro, nel centro di Agrigento, dove un quarantenne già noto alle forze dell’ordine è stato identificato e denunciato dagli agenti delle Volanti.

L’uomo deve rispondere di porto di armi e oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli. Perquisito, infatti, aveva un coltello di circa 20 centimetri e arnesi per lo scasso. Il 40enne, coinvolto in una recente operazione antidroga dei carabinieri, era peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria.

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