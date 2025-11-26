Apertura

Tentata estorsione ai genitori, 24enne all’abbreviato 

Il 24enne di Canicattì era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino per costringere i genitori a consegnargli i soldi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato il canicattinese Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Il giovane, difeso dall’avvocato Davide Casà, era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino e minacciato di far saltare in aria l’immobile per costringere i genitori a consegnarli venti euro.

Madre e padre hanno così denunciato il figlio dopo anni di vessazioni. Il prossimo 21 gennaio è in programma la requisitoria del pubblico ministero e l’arringa della difesa. Poi sarà la volta della sentenza. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla commissione antimafia 
Aragona

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Canicattì e Aragona 
Apertura

Finge di essere la figlia di un anziano e ottiene bonifico di 650 euro, indagato per truffa 
Apertura

Tentata estorsione ai genitori, 24enne all’abbreviato 
Politica

Asacom, Iacono (PD): “Inclusione scolastica uguale e garantita, depositata proposta di legge”
Cultura

Riflessi Culturali, in scena il “Fu Mattia Pascal” nell’adattamento di Marco Tullio Giordana
banner italpress istituzionale banner italpress tv