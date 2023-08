Tragedia a Menfi, muore bimbo di 4 anni: annullati tutti gli eventi

Tragedia a Menfi. La notizia della morte di un bambino di appena quattro anni ha sconvolto l’intera città gettando nello sconforto l’intera comunità dell’agrigentino. Non e’ ancora chiara la causa del decesso. Il bimbo, dopo un primo ricovero all’ospedale di Sciacca, era stato trasferito al Di Cristina di Palermo. Serviranno ulteriori accertamenti per capire cosa sia accaduto: in un primo momento si è parlato di un morso di zanzara per poi parlare di meningite. Ancora troppo presto per parlare di certezze.

A darne notizia è stato il sindaco di Menfi, Vito Clemente, che ha annunciato lutto cittadino e contestualmente ha annullato gli eventi in programma per “Porto Palo in Festa”.

“La Comunità di Menfi piange la scomparsa di Gioele Palminteri bimbo di 4 anni. Comunico che domani mattina adotterò Ordinanza per proclamare il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per Porto Palo in Festa saranno annullati. L’Amministrazione Comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri.”