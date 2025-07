Tragedia a Ribera, 47enne muore in incidente stradale

Tragedia a Ribera. Un uomo di 47 anni – Giuseppe Guddemi – è deceduto in un incidente stradale avvenuto in corso Regina Margherita, all’ingresso del comune crispino. La vittima era alla guida di uno scooter Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe schiantato contro un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118.

Ancora presto per stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto. I militari dell’Arma stanno eseguendo i rilievi necessari.