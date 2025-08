Rete idrica, iniziati i lavori di riparazione a Racalmuto

Dopo un iter complesso, sono iniziati i lavori di riparazione delle numerose perdite idriche di Racalmuto, autorizzati da AICA, in linea eccezionale, temporanea e provvisoria con nota del 29 luglio 2025, prot. n. 12441, con delega al pagamento da parte del Comune. A darne nota è il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno.

Dopo la stipula della convenzione con AICA del marzo 2025 ed i primi interventi di riparazione di piazza Umberto I° e via Leonardo Sciascia, i lavori si sono bloccati per mancanza di disponibilita’ finanziaria prima, e poi per la sospensione della convenzione da parte di AICA.

“Abbiamo seguito costantemente tutto l’iter con pressanti richieste, al fine di sbloccare gli interventi di riparazione, ma nel rispetto di leggi e norme amministrative e finanziarie, dice il primo cittadino. Procedimento lungo e complesso che ci ha amareggiato, ma assolutamente regolare.Non siamo adusi a provvedimenti disinvolti e approssimativi che poi causano gravi danni al Comune ( anche lo scioglimento del consiglio comunale). Ringrazio i cittadini per la loro pazienza e la loro compostezza, pur subendo gravi disagi ed anche per non essersi fatti condizionare da interventi carichi di odio, livore e falsita’ , tesi ad aizzare gli animi per tornaconto politico e non per risolvere i problemi.

Le riparazioni delle perdite idriche, unitamente al completamento, a giorni, dei lavori di adduzione dell’acqua dai pozzi di c.da Zaccanello al partitore, miglioreranno notevolmente la situazione idrica di Racalmuto”, conclude il sindaco Bongiorno.