Tragedia a Ribera, pensionato muore mentre tenta di salvare l’auto da un incendio 

Tragedia a Ribera. Un pensionato ottantenne è deceduto in seguito ad un malore la scorsa notte. L’anziano si era precipitato in strada per cercare di spostare immediatamente la sua automobile che si trovava parcheggiata in prossimità di un altro veicolo in fiamme. Il fatto è avvenuto intorno le tre del mattino in via Canova.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe accusato un malore che si è rivelato fatale. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del fuoco ma al loro arrivo per l’ottantenne non c’era più niente da fare. Le indagini – adesso – si concentreranno sulla natura del rogo che ha interessato l’auto di una donna di 75 anni. Il mezzo era parcheggiato vicino all’auto del pensionato poi deceduto. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Sciacca.