Terribile incidente al Villaggio Mosè: due morti ed un uomo in gravi condizioni

L’apocalisse in un battito d’ali. Tanto il tempo trascorso per stroncare la vita di due persone (una terza versa in gravissime condizioni ed è stata elitrasportata in ospedale).

Immagini terribili quelle viste stasera ad Agrigento, frazione di Villaggio Mosè, la zona del commercio e delle grandi ditte. Nello scontro tra tre auto, una Bmw, una Mercedes ed una Lupo hanno perso la vita Salvatore Lentini, 54 anni di Agrigento e Calogera Paino, 74 anni di Agrigento che viaggiavano il primo sulla Bmw e la donna sulla Mercedes guidata dal marito, Salvatore Floris, 75 anni originario di Santa Caterina di Villermosa. Quest’ultimo lotta tra la vita e la morte ed è stato trasportato – in codice rosso con un trauma toracico e cranico- con l’elisoccorso all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Le sue condizioni sono molto critiche.

Anche una donna di 51 anni, L. I. di Agrigento che guidava la Volkswagen Lupo è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave.

Sul luogo della tragedia sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, i vigili del fuoco che stanno ancora operando. E, purtroppo, poco dopo lo schianto micidiale sono arrivati anche i familiari delle vittime. Comprensibili le scene di dolore e la disperazione di quanti avevano ancora incastrati tra le lamiere i corpi dei propri cari.

Foto di Sandro Catanese

La dinamica dell’incidente deve ancora essere pienamente valutata.

Una prima ipotesi fa riferimento ad una delle auto coinvolte nell’incidente che sbandando sia finita contro il veicolo che proveniva dalla direzione opposta.

La notizia del terribile incidente si è diffusa quasi subito in città: Agrigento è sgomenta.

(IN AGGIORNAMENTO)