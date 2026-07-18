Cumuli di macerie e auto cannibalizzate: denunciato 70enne

I Carabinieri della Stazione di Carini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine , accusato di gestione non autorizzata di rifiuti.

​L’operazione è scattata a seguito di un controllo mirato del territorio, finalizzato al contrasto dei reati ambientali. I militari sono riusciti ad accedere all’interno di un’area privata di proprietà dell’indagato, riscontrando come il sito fosse stato interamente adibito a discarica abusiva.

​Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali accumulati sul terreno senza alcuna autorizzazione o criterio di tutela ambientale. Nello specifico, è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale ferroso e scarti metallici, macerie e materiale edile di risulta e diversi veicoli parzialmente smantellati e cannibalizzati.

​Il proprietario del terreno, di fatto, ha stravolto la destinazione d’uso dell’intera area, trasformandola in un deposito incontrollato di scarti potenzialmente inquinanti. L’intera porzione di territorio interessata e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro, mentre per il settantenne è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.