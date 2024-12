Tragedia nelle campagne di Racalmuto, trovato il cadavere di Agostino Fanara

Le ricerche sono terminate ma l’epilogo, purtroppo, è tragico. Il cadavere di Agostino Fanara, il pensionato di 73 anni scomparso ormai da tre giorni, è stato ritrovato in una scarpata in aperta campagna a Racalmuto. Il ritrovamento del corpo è avvenuto a distanza della scoperta della sua auto in contrada “Quattro Finaite”. La speranza era quella di ritrovare ancora vivo il pensionato, ex autista del tribunale di Agrigento. Le forze dell’ordine, con l’ausilio di un elicottero e di droni, hanno ricostruito il possibile tragitto percorso dall’uomo. E, dopo un paio di ore, hanno fatto la scoperta.

L’automobile Suzuki era stata ritrovata impantanata nel fango, con lo sportello aperto ma senza chiavi. Il che aveva lasciato presagire ad un possibile allontanamento di Fanara magari in cerca di aiuto. Così il pensionato avrebbe percorso un sentiero, probabilmente al buio, finendo tragicamente in un burrone. Sul posto sono presenti i familiari, ovviamente straziati dal dolore. Anche loro, insieme ai carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, si erano recati sul posto per cercare il congiunto. Anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è presente.

Agostino Fanara era scomparso nel pomeriggio di lunedì. Era andato dal medico per una visita e poi al centro commerciale “Le Vigne” per alcuni acquisti. Poi il nulla. Oggi il tragico epilogo.