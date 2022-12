Tragedia sul lavoro, morto operaio di Favara

Un operaio di 49 anni, Giuseppe Agliata, è morto a Ucria (Messina) mentre lavorava nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. L’uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul colpo.

Originario di Favara, nell’Agrigentino, era impiegato in una ditta privata che eseguiva i lavori di Protezione civile, appaltati per la messa in sicurezza del territorio.

Le fasi di recupero della salma nella foto del Soccorso alpino e speleologico siciliano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme ai Sagf della Guardia di finanza, ai Saf dei Vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

Le squadre di soccorso, alla presenza dei Carabinieri della stazione di Ucria, hanno rapidamente raggiunto la betoniera, adagiatosi lungo la scarpata in una zona particolarmente impervia, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.