Tragico scontro moto-auto, morto 34enne 

Non ce l’ha fatta Johnny Ventimiglia, il motociclista di 34 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sull’autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo.

L’uomo era stato trasferito all’ospedale Villa Sofia in codice rosso ma le sue condizioni erano già apparse disperate. La moto, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto ed è finita contro un muretto nei pressi di Villagrazia di Carini.