Travolto da auto mentre attraversa la strada: morto 57enne

Tragico incidente mortale, stamani poco dopo le 6,30 a Motta Sant’Anastasia lungo la Sp13.

Un pedone di 57 anni di Biancavilla è stato travolto da una Citroen C3 (con direzione Misterbianco) guidata da un uomo. La vittima stava attraversando la strada dopo essere uscito da un bar sito all’interno di una stazione di servizio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma a nulla sono valsi i soccorsi. Ancora poco chiara la dinamica del mortale incidente stradale e le indagini sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia.

(foto www.lasicilia.it)