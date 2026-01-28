La Dc si riorganizza e incontra il gruppo parlamentare all’Ars

I coordinatori regionali della Democrazia Cristiana hanno incontrato, ieri a Palermo, il gruppo parlamentare all’ARS.

Al centro dei colloqui, che hanno visto un proficuo confronto sull’idea unitaria di rinnovamento del partito che sancisce la compattezza del gruppo sulla nuova governance, le prossime iniziative da intraprendere unitamente al rinnovato entusiasmo della base e dell’intera comunità della DC sui territori.

Dall’incontro emerge il dato di un partito vivo, saldo nella difesa di una visione condivisa, presente, forte e radicato sull’intero territorio regionale grazie all’impegno quotidiano di amministratori, esponenti e iscritti che si riconoscono in valori e programmi che hanno democraticamente acquisito diritto di rappresentanza all’interno delle istituzioni.

La Democrazia Cristiana è concentrata, in questa fase, accanto alle attività legate al percorso di rinnovamento e crescita del partito, sull’organizzazione delle prossime consultazioni amministrative e sulle elezioni regionali del 2027.

“La nostra comunità politica si sta preparando, con la passione e l’entusiasmo che ne contraddistinguono da sempre l’impegno sui territori, per affrontare con determinazione le sfide elettorali del presente e, soprattutto, del del futuro.Dopo la ratifica della Direzione nazionale, ultimo passaggio formale che darà pieno riconoscimento e legittimazione alle scelte relative alla nuova governance della DC, i coordinatori regionali incontreranno il Presidente della Regione, Renato Schifani, per verificare le condizioni di una collaborazione nell’azione politica e amministrativa.”, si legge in una nota.