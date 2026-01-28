In giro con cinque panetti di hashish: arrestato 25enne

La Polizia di Stato di Gela, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un venticinquenne nella flagranza di reato di detenzione di cinque panetti di hashish.

Giovedì scorso l’equipaggio di una volante, transitando per la rampa di accesso che immette nella rotatoria in direzione di Via Giovanni Falcone, ha intercettato un motociclo in sosta a bordo della carreggiata con motore acceso e privo di conducente. Subito dopo, nell’attigua aiola, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della Polizia, si è disfatto di un involucro lanciandolo verso la fitta vegetazione, è salito repentinamente sul ciclomotore e, percorrendo contromano la rampa stradale, si è dato a precipitosa fuga.

L’equipaggio della Polizia di Stato, postosi all’inseguimento del fuggiasco lo ha bloccato dopo circa un chilometro in località Piana del Signore. Contestualmente, con l’ausilio di altro equipaggio della Polizia Stato, è stato recuperato l’involucro lanciato dall’uomo prima della fuga, contenente cinque panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi. L’arrestato, al quale è stata sequestrata anche la somma in contanti di 365 euro, è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’A.G. L’arresto, nel corso dell’udienza di convalida, è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Gela che, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.