La denuncia di Mareamico: “Nuovo crollo nella collina del Caos”

“Da anni Mareamico documenta e denuncia che la falesia del Caos sta arretrando, con crolli giornalieri. Quello che sta accadendo in questa collina è la dimostrazione che in questa zona i problemi non li crea solo il mare, ma li crea soprattutto il dissesto idro-geologico, che sta aggredendo la falesia a monte. La Regione Sicilia sta intervenendo costruendo in mare diverse barriere frangiflutti, che in effetti stanno ampliando le spiagge esistenti, ma nonostante questo, i crolli continuano ad avvenire. Purtroppo se non si interverrà a monte, regimentando le acque, i crolli continueranno a fare precipitare in mare tutto, compresa la soprastante strada statale 640.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.