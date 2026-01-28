Agrigento

La denuncia di Mareamico: “Nuovo crollo nella collina del Caos”

Lo dice in una nota l'associazione ambientalista Mareamico Agrigento

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

“Da anni Mareamico documenta e denuncia che la falesia del Caos sta arretrando, con crolli giornalieri. Quello che sta accadendo in questa collina è la dimostrazione che in questa zona i problemi non li crea solo il mare, ma li crea soprattutto il dissesto idro-geologico, che sta aggredendo la falesia a monte. La Regione Sicilia sta intervenendo costruendo in mare diverse barriere frangiflutti, che in effetti stanno ampliando le spiagge esistenti, ma nonostante questo, i crolli continuano ad avvenire. Purtroppo se non si interverrà a monte, regimentando le acque, i crolli continueranno a fare precipitare in mare tutto, compresa la soprastante strada statale 640.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Sciacca, 400 anni di Voto: la città torna a ringraziare la Madonna del Soccorso
Agrigento

La denuncia di Mareamico: “Nuovo crollo nella collina del Caos”
Ultime Notizie

Sorpreso con pistola e droga in auto: arrestato
Agrigento

Panathlon Club Agrigento, la professoressa Antonella Attanasio eletta presidente
Agrigento

Liceo Classico Empedocle, venerdì giornata di orientamento per studenti e famiglie 
Agrigento

Tentato furto al supermercato Lidl, ladri messi in fuga dall’allarme 
banner italpress istituzionale banner italpress tv