Apertura

Trovato bruciato lo scooter di un 45enne, era stato rubato nel giorno del suo compleanno 

Si indaga sull’incendio di uno scooter danneggiato dalle fiamme alla periferia di Canicattì. Il mezzo era stato rubato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si indaga sull’incendio di uno scooter danneggiato dalle fiamme alla periferia di Canicattì. L’Aprilia Scarabeo è di proprietà di un quarantacinquenne che, nel giorno del suo compleanno, ne aveva denunciato il furto.

Al via le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ma, sopratutto, capire a chi e a cosa abbiano fatto i malviventi con lo scooter rubato. Il mezzo a due ruote è stato trovato in contrada Acci. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche i militari dell’Arma. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Vasame-L’amore è rivoluzionario”, grande partecipazione al talk finale al Teatro Pirandello
Messina

Nasconde 2 chili di hashish nel tettuccio dell’auto, arrestato corriere 
Agrigento

Noleggio con conducente abusivo: multa, sequestro del veicolo e patente sospesa
Agrigento

Furto in pieno giorno in una casa al Viale dei Pini, rubati 3 mila euro in contanti 
Apertura

Trovato bruciato lo scooter di un 45enne, era stato rubato nel giorno del suo compleanno 
Giudiziaria

L’omicidio di Lino Celesia, assassino condannato a 17 anni
banner italpress istituzionale banner italpress tv