“Vasame-L’amore è rivoluzionario”, grande partecipazione al talk finale al Teatro Pirandello

Al termine dello spettacolo Vasame – L’amore è rivoluzionario, il sipario del Teatro Pirandello non si è chiuso del tutto. La serata è proseguita con un talk molto partecipato, che ha trasformato il palcoscenico in uno spazio di confronto, riflessione e ironia, coinvolgendo il pubblico in un dialogo autentico e sentito.

L’incontro, moderato dal giornalista Domenico Vecchio, ha visto protagonisti Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito, accolti da una platea attenta e partecipe, rimasta in sala anche dopo la fine dello spettacolo.

«Ci avete travolto con questa musica, con la canzone napoletana e con quest’amore per Napoli e per il nostro Paese», ha esordito Vecchio, sottolineando la capacità dello spettacolo di fondere canzone d’autore, parole e sentimento, arrivando con forza al pubblico.

Dal palco è giunto il ringraziamento degli artisti. «Abbiamo avuto un pubblico stupendo. Avete un teatro magnifico, con una grande storia: va conservato e rispettato, facendo solo spettacoli belli», ha dichiarato Marisa Laurito. Un pensiero condiviso da Enzo Gragnaniello, che ha ampliato la riflessione al valore delle comunità e dei territori: «Dovremmo prendere esempio da chi ama e difende la propria città. L’Italia è tutta meravigliosa e va custodita».

Tra momenti di leggerezza e ironia – non è mancato un riferimento alla ricchezza gastronomica siciliana – il talk ha assunto progressivamente un tono più profondo. Alla domanda sul “teatro del cuore”, Gragnaniello ha risposto: «Il teatro vero è interiore. Il corpo umano è un tempio, forse il teatro più bello dell’universo».

Ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo del pubblico. «Il teatro non lo facciamo solo noi sul palco. C’è un’energia che fluisce: uno spettacolo cambia a seconda di chi ascolta», hanno sottolineato gli artisti, rimarcando come la relazione con la platea sia parte integrante dell’esperienza teatrale.

Stimolati da una domanda sul valore civile dell’arte, Gragnaniello e Laurito hanno ribadito la funzione profonda del teatro come strumento capace di parlare all’anima. «Tutto ciò che si fa in teatro deve essere sacro. La vera rivoluzione non è quella delle armi, ma della passione e del sentimento», ha spiegato Gragnaniello, richiamando il senso stesso di Vasame – L’amore è rivoluzionario.

La chiusura è stata affidata a un messaggio semplice e potente. «Tornando a casa, abbracciate e baciate chi amate», ha ricordato Laurito, sintetizzando lo spirito della serata: arte come relazione, parola come cura, teatro come spazio vivo.

Un talk, ideato e voluto dal direttore artistico Roberta Torre, che ha confermato il Teatro Pirandello non solo come luogo di spettacolo, ma anche come luogo di pensiero, dialogo e partecipazione culturale.