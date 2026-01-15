Agrigento

Noleggio con conducente abusivo: multa, sequestro del veicolo e patente sospesa

A finire nei guai l’autista del minivan, originario di Favara: multa, sequestro del mezzo e patente sospesa

Avrebbe svolto il servizio di noleggio con conducente, trasportando pendolari residenti in altri comuni della provincia, pur non avendo alcun tipo di autorizzazione per farlo.

È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale di Agrigento in un controllo eseguito alla periferia della Città dei templi. A finire nei guai l’autista del minivan, originario di Favara. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione amministrativa, il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la sospensione della patente. 

