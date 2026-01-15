Agrigento

Furto in pieno giorno in una casa al Viale dei Pini, rubati 3 mila euro in contanti 

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa - un cinquantaseienne - una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a San Leone. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi – in pieno giorno – in un’abitazione al Viale del Pini, nel cuore del quartiere balneare agrigentino. Dopo aver scardinato una persiana, guadagnando la via d’ingresso, hanno rovistato dappertutto.

I ladri hanno trovato un borsello al cui interno vi erano custoditi tremila euro in contanti. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa – un cinquantaseienne – una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia. Al via le indagini per risalire agli autori. Al vaglio degli investigatori le immagini di eventuali telecamere che insistono nella zona. 

