Trovato gravemente ferito in mezzo la strada, forse investito da auto: 27enne in prognosi riservata

L’ipotesi più accreditata è che il 27enne sia stato investito da un’auto e che il conducente non lo abbia soccorso. “Caccia” al pirata della strada

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un ventisettenne tunisino è stato trovato praticamente senza sensi e gravemente ferito sul selciato di una strada nei pressi della villetta comunale di Ribera. Il giovane, ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano, presenta numerose fratture e un trauma cranico. Le ferite potrebbero essere compatibili con un incidente stradale.

L’ipotesi più accreditata è che qualcuno lo abbia travolto con l’auto non prestando soccorso. Il 27enne, tunisino irregolare sul territorio nazionale, destinatario peraltro di un decreto di espulsione, si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ribera per ricostruire con esattezza quanto accaduto. 

