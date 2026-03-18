Casteltermini, pitbull chiuso in un seminterrato al buio e tra i rifiuti: denunciato 31enne

A Casteltermini, le Guardie Zoofile di “Stop Animal Crimes Italia”, a seguito di una segnalazione hanno posto sotto sequestro un Pitbull rinchiuso in un seminterrato buio tra rifiuti e legato a catena fissa. Il cane, nella disponibilità di V.G. 31 anni, viveva al buio, legato e limitato nei movimenti per l’ ingombro di materiale e rifiuti di varia natura, i cui lamenti venivano uditi da alcuni turisti che hanno segnalato all’ Associazione. “Stop Animal Crimes Italia” Ente di Denuncia Nazionale dopo vani tentativi di colloquiare con l’Amministrazione comunale di Casteltermini, ha trasferito il cane presso una struttura a pagamento di Cammarata. Il sequestro veniva convalidato dal Tribunale di Agrigento e il 31enne è stato denunciato per detenzione di animali in ambiente non adatti e maltrattamenti.



