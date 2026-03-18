Lampedusa, 760 mila euro per ricostruire il campanile della chiesa Madre

La Regione stanzia 760 mila euro in favore del Comune di Lampedusa e Linosa per la ricostruzione del campanile della Chiesa Madre, demolito alla fine degli anni Ottanta per motivi di sicurezza e mai più ricostruito. La richiesta di finanziamento, approvata questa mattina nel corso della seduta di giunta, si legge in una nota, è stata avanzata dal sindaco dell’isola, Filippo Mannino, anche alla luce del recente annuncio della visita di Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 4 luglio.

L’attuale situazione finanziaria dell’ente, infatti, non consente di sostenere autonomamente l’intervento. Il sindaco ha reso noto che il progetto esecutivo è già disponibile, corredato di tutti i pareri necessari, condizione che consente, grazie allo stanziamento odierno, di procedere più rapidamente con l’avvio dei lavori. “Abbiamo accolto con favore questo intervento – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – non solo per restituire alla comunità di Lampedusa uno dei suoi simboli più rappresentativi, rimasto per troppo tempo incompiuto, ma anche per offrire un segnale concreto di attenzione al territorio e per accogliere nel migliore dei modi la visita di Papa Leone XIV”. Si tratta della seconda visita di un Pontefice nell’isola delle Pelagie. L’8 luglio 2013, infatti, Papa Francesco si recò a Lampedusa per la prima visita apostolica del suo pontificato, rendendo omaggio alle vittime dei naufragi lungo le rotte migratorie e ringraziando la comunità locale per il profondo senso di accoglienza dimostrato.