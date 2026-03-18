Messina

Ha causato il maxi tamponamento sulla A20, denunciato camionista

Il mezzo ha perso in maniera cospicua gasolio rendendo viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

E’ stato individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che nella mattinata di ieri ha provocato il maxi tamponamento sull’autostrada A/20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli. Si tratta di un autista professionale, pluripregiudicato, di una ditta campana di anni 54 alla guida di un autoarticolato privo di revisione che, perdendo in maniera cospicua gasolio, ha reso viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo. Indagini accurate da parte del personale della Polizia Stradale di Messina, hanno permesso di identificare l’autista e di denunciarlo per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, sequestrare il mezzo pesante e contestare amministrativamente la mancanza della revisione, la perdita del carico unitamente alla cattiva sistemazione.

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