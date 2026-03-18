Agrigento, vivere il mistero pasquale attraverso la mostra “Il volto di Dio, il volto dell’uomo”





Vivere e contemplare il mistero pasquale attraverso opere conservate nel territorio della Diocesi di Agrigento, tracciando un percorso tematico che pone al centro la figura di Cristo e il profondo significato della sua Pasqua. Con questo spirito nasce la mostra “Il volto di Dio, il volto dell’Uomo” inaugurata questa mattina presso la Chiesa Purgatorio ad Agrigento. La mostra, curata dal Mudia Museo Diocesano di Agrigento, è strutturata in cinque sezioni tematiche, Rivelazione, Dono, Viaggio, Attesa e Resurrezione, ed offre al visitatore un percorso che intreccia arte, fede e devozione.

Attraverso le opere di artisti legati al territorio di Agrigento, come Domenico Provenzani, Padre Fedele da Sambuca, Tommaso Rossi e Federico Panepinto, il percorso espositivo ripercorre diverse fasi della produzione figurativa locale; In queste opere coesistono la tradizione devozionale, la forza espressiva della pietà popolare e l’attenzione ai linguaggi artistici del loro tempo, rivelando un patrimonio che non è solo memoria del passato, ma anche espressione viva della fede di una comunità.

Il fulcro spirituale della mostra è la copia della Sacra Sindone, una reliquia venuta a contatto con la lastra del Santo Sepolcro, conservata nella Cattedrale di Agrigento. L’accompagnamento del canto gregoriano contribuisce a creare un’atmosfera di meditazione e preghiera.

La mostra, nel cuore di Agrigento, è visitabile fino al 19 maggio, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e Venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 21,30.