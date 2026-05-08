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Palpeggiò 70enne nell’androne di un condominio, condanna definitiva per 26enne 

Un ventiseienne di Naro accusato di aver palpeggiato una pensionata settantenne del posto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a due anni di reclusione nei confronti di un ventiseienne di Naro accusato di aver palpeggiato una pensionata settantenne del posto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso degli avvocati Salvatore Manganello ed Eliana Salvaggio, ha messo il sigillo alla vicenda.

I fatti risalgono al 2022. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe palpeggiato la pensionata nell’androne di un condominio. Il 26enne avrebbe desistito poiché allarmato dal rumore di un’auto in transito. La donna è cosi riuscita a fuggire e rifugiarsi in casa. 

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