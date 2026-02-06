Apertura

Ubriaco alla guida provoca incidente con feriti, ritirata la patente che aveva preso da poco 

A finire nei guai un diciottenne incensurato di Raffadali, rimasto coinvolto in un sinistro stradale

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Si mette alla guida di un’auto sportiva dopo aver alzato un pò troppo il gomito e provoca un incidente in cui rimangono ferite alcune persone. A finire nei guai un diciottenne incensurato di Raffadali, rimasto coinvolto in un sinistro stradale nella strada che conduce da un lato a Santa Elisabetta dall’altra a Joppolo Giancaxio.

Il ragazzo aveva da poco conseguito la carta di circolazione che gli è stato immediatamente ritirata. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. 

