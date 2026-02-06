Ubriaco alla guida provoca incidente con feriti, ritirata la patente che aveva preso da poco 

Si mette alla guida di un’auto sportiva dopo aver alzato un pò troppo il gomito e provoca un incidente in cui rimangono ferite alcune persone. A finire nei guai un diciottenne incensurato di Raffadali, rimasto coinvolto in un sinistro stradale nella strada che conduce da un lato a Santa Elisabetta dall’altra a Joppolo Giancaxio.

Il ragazzo aveva da poco conseguito la carta di circolazione che gli è stato immediatamente ritirata. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.