Una notte di follia e tre giovani uccisi a colpi di pistola: chi sono le vittime 

Notte di follia a Monreale dove una lite scoppiata tra due gruppi davanti un locale nel centro del paese è finita a colpi di pistola. Il bilancio è pesantissimo: tre morti e due feriti. Una strage. Le vittime sono tutte del posto: Massimo Pirozzo, 25 anni, Salvatore Turdo, 24 anni e Andrea Miceli, 34 anni. Quest’ultimo è morto questa mattina in ospedale. Gli altri due feriti, tra cui un minorenne, sono stati trasferiti dall’ospedale Ingrassia al Policlinico di Sembra, secondo primissime informazioni, che non abbiano partecipato alla rissa ma fossero lì solo per partecipare alla serata.

Sarebbero stati almeno undici i colpi di pistola sparati nella notte durante la rissa che ha provocato tre morti nel centro di Monreale. E’ quanto emerge da una prima visita medico legale delle tre vittime. A sparare sarebbero stati un due, sembra giovanissimi, forse minorenni. Due giovani palermitani, entrambi maggiorenni e dello Zen, vengono ascoltati in queste ore in caserma perché sospettati di avere avuto un ruolo nella sparatoria della notte scorsa. In caserma c’è anche il pm di turno. Al momento vige il massimo riserbo sull’interrogatorio. Ma sembra che almeno uno dei due abbia sparato durante la rissa. Secondo quanto apprende l’Adnkronos ci sono ”elementi indizianti su alcuni presunti partecipanti alla rissa’‘ ma al momento non sono stati ancora tutti identificati. Sarebbero stati loro a sparare nella notte nei pressi del duomo di Monreale. L’inchiesta è per triplice omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, confermata dai testimoni, la rissa sarebbe nata tra un gruppo di giovani palermitani e un gruppo di Monreale. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza.

“Siamo dinanzi ad una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani”. Così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Il sindaco ha convocato una giunta straordinaria, si riunirà nelle prossime ore. Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale a Monreale: “Purtroppo si aggrava il bilancio della sparatoria notturna. È morto anche il terzo giovane che era in gravissime condizioni. Preghiamo anche per lui, come per le altre due giovani vittime e ci stringiamo attorno alle famiglie. Continuiamo a sperare per gli altri feriti”.